Саратов, 28 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Завод по изготовлению специальных дорожных машин и оборудования ООО «Спецдортехника» готов заместить импортные аналоги спецтехники для дорожной отрасли. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Нанесение разметки

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Предприятие входит в группу компаний «Современные дорожные технологии», являющуюся многопрофильным объединением для решения самых разнообразных задач организаций дорожного комплекса.

На нем осуществляется разработку и серийное производство передвижных лабораторий, разметочных машин, дорожной техники, приборов, испытательного и технологического оборудования с обеспечением их государственной аттестации, а также гарантийным и послегарантийным ремонтно-профилактическим обслуживанием.

Продукция завода замещает импортные аналоги и не уступает им по эксплуатационным характеристикам при значительно более низкой стоимости. Всего выпускается около 80 наименований различной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство металлических изделий, а также ранее не выпускавшихся в России деталей и механизмов в рамках импортозамещения готов освоить Краснокамский ремонтно-механический завод.