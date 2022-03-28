Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону ликвидировали последствия разгула стихии, накрывшей донскую столицу 27 марта. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Силами поисково-спасательных групп в Ростове ликвидированы последствия сильного ветра: с улиц города убрано шесть упавших деревьев, устранено одно подтопление», — написал он в телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что ростовчан заранее предупредили о непогоде. Рекомендации также были даны автомобилистам и пешеходам.

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