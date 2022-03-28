Москва, , 15:18 — REGNUM Выпуск «Новой газеты» в России будет приостановлен. Об этом 28 марта сообщает телеграм-канал газеты.

Юдель Пэн. За газетой. 1914

Не будет выпускаться как бумажная, так и электронная версия издания. Решение принято после получения второго предупреждения Роскомндзора.

В СМИ указали сроки приостановки — до окончания специальной военной операции России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор вынес повторное предупреждение изданию «Новая газета» за упоминание НКО-иноагента без маркировки.