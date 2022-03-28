В России приостановят выпуск «Новой газеты»
Москва, 28 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Выпуск «Новой газеты» в России будет приостановлен. Об этом 28 марта сообщает телеграм-канал газеты.
Юдель Пэн. За газетой. 1914
Не будет выпускаться как бумажная, так и электронная версия издания. Решение принято после получения второго предупреждения Роскомндзора.
В СМИ указали сроки приостановки — до окончания специальной военной операции России на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор вынес повторное предупреждение изданию «Новая газета» за упоминание НКО-иноагента без маркировки.