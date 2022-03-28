Ереван, , 15:15 — REGNUM Министерство финансов примет меры, чтобы смягчить последствия от экономического шока, вызванного антироссийскими санкциями. Об этом глава минифина республики Тигран Хачатрян заявил в парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Он сообщил, что в министерстве обсуждают возможны целевые программы поддержки экономики. При необходимости будут перераспределены статьи доходов в госбюджете. При этом Хачатрян заявил, что сложно предугадать, каких именно ждать последствий.

«Не знаем, что будет, но знаем, как помочь, — заявил министр. — Особенно пострадали небольшие производители — а среди экспортеров в Россию таких довольно много».

Напомним, ранее в Центробанке Армении сообщили, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике республики. Прогноз экономического роста ВВП Армении в 2022 году был снижен с 5,3% до 1,6%.