Москва, , 15:15 — REGNUM Действия по отмене ответственности за параллельный импорт продукции правильныеи обоснованные, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Разнообразие товаров Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Страны G7 перешли к торговым санкциям, ограничивая поставку высокотехнологического оборудования в Россию. Проблемы также присутствуют в цепочках поставок импортной продукции широкого потребления.

Действия Минпромторга вполне адекватны текущим вызовам, более того, позволяют производителям обходить санкции и сохранять объем производства, ведь ответственность за параллельный импорт полностью ложится на правительство России.

Вопрос о контрафакте пока не стоит, да и «серым» данный импорт назвать сложно, продукция будет поставляться без согласия представителя.

И, учитывая текущий характер санкций, это будет достаточно большая доля европейских товаров», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпромторга РФ, ответственность за параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя — будет отменена в России.

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