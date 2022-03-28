Москва, , 15:13 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил согласие квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Майкопского городского суда Республики Адыгея Павла Агафонова. Ранее появилась информация о том, что судью якобы поймали на взятке в ноябре 2021 года: ему передали в конверте 50 тысяч рублей за содействие одной из сторон во время судебного процесса, пишет «КП» — Кубань».

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Позже стало известно, что судью освободили от исполнения обязанностей. Однако о возбуждении уголовного дела проинформировано не было, хотя действия судьи и попадали под статью о получении взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ. Согласно закону, особый статус судьи позволяет возбуждать дело против него только при даче согласия судейского сообщества.

По данным «КП», рассмотрение запроса Александра Бастрыкина квалификационной коллегией судей на разрешение возбуждения уголовного дела состоится в 10:30 31 марта.

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