Уфа, , 15:15 — REGNUM Метель, порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Сообщается, что днем 29 марта текущего года в регионе ожидается метель, гололед, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду, на автодорогах ожидается ухудшение видимости в явлениях менее 500 метров.

Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 18 °C, днем может потеплеть до +3°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии жители некоторых микрорайонов города Баймака оказались в снежном плену.