Краснокамск, Пермский край, , 15:11 — REGNUM Производство металлических изделий, а также ранее не выпускавшихся в России деталей и механизмов в рамках импортозамещения готов освоить Краснокамский ремонтно-механический завод. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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У предприятия есть весь комплекс металлообрабатывающих технологий: лазерная и плазменная резка металла, листовая гибка и вальцовка, токарная и фрезерная обработка, роботизированная сварка и т.д.

Также завод может вести для импортозамещения производство складской техники — уравнительных платформ, герметизаторов проема и подъемных столов — оборудования для автоматизированной работы складов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что импортные электроприводы для нефтегазовой отрасли, энергетики и ЖКХ готова заменить тульская компания «Тулаэлектропривод».