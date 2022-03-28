Москва,
28 марта 2022, 15:08 — REGNUM Поручая до 31 марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа на рубли президент РФ Владимир Путин таким образом демонстрирует твердость заявленной позиции и транслирует, что пересмотра решения не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
«Данное решение нельзя назвать скоропалительным или необдуманным. Ситуация была тщательно проанализирована, а решение — взвешенно.
У ЕС, в свою очередь, есть как возможность перейти на рубли в расчётах за ресурсы, так и отказаться от нашего газа и нефти — решение за ними.
Сравнивая мартовские поставки этого года с прошлым годом в Италию поставки увеличились на 51,7%, Польшу — на 71,8%, Хорватию — на 110,9%.
Даже сейчас пока в Европе думают «брать ли» газ, за неделю его цена выросла с $800 до $2400 за тысячу кубометров. На торгах уже был пик в $3000.
Именно поэтому, наверное, уже три дня в Европе забор газа меньше заливки, на 0,01%», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, поручение правительству РФ и Центробанку страны по переведению расчетов за российский природный газ с недружественными странами в рубли дал президент России Владимир Путин.
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