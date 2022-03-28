Москва, , 15:08 — REGNUM Поручая до 31 марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа на рубли президент РФ Владимир Путин таким образом демонстрирует твердость заявленной позиции и транслирует, что пересмотра решения не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Цена на газ

«Данное решение нельзя назвать скоропалительным или необдуманным. Ситуация была тщательно проанализирована, а решение — взвешенно.

У ЕС, в свою очередь, есть как возможность перейти на рубли в расчётах за ресурсы, так и отказаться от нашего газа и нефти — решение за ними.

Сравнивая мартовские поставки этого года с прошлым годом в Италию поставки увеличились на 51,7%, Польшу — на 71,8%, Хорватию — на 110,9%.

Даже сейчас пока в Европе думают «брать ли» газ, за неделю его цена выросла с $800 до $2400 за тысячу кубометров. На торгах уже был пик в $3000.

Именно поэтому, наверное, уже три дня в Европе забор газа меньше заливки, на 0,01%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение правительству РФ и Центробанку страны по переведению расчетов за российский природный газ с недружественными странами в рубли дал президент России Владимир Путин.

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