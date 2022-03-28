Джакарта, , 15:08 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто принимает участие в министерской встрече трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Индонезией, Малайзией и Филиппинами в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

В пресс-релизе, полученном в Джакарте, говорится, что реализация министерской встречи в 2022 году отражает давние тесные отношения трех стран. В ходе встречи министры обменялись мнениями о ситуации в море Сулу и море Сулавеси. Стороны договорились укреплять сотрудничество для устранения устойчивых угроз в морской зоне.

На встрече также были отмечены энтузиазм и самоотверженность вооруженных сил трех стран в совместной работе по поддержанию морской безопасности, несмотря на ограничения во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отправится в Китай для проведения двусторонней встречи с министром иностранных дел страны.

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