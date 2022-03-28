Москва, 4 апреля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. В Москве уволили главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева, сообщили 4 апреля в столичном управлении Министерства внутренних дел.

Фото: соцсети Андрей Тургенев

В ведомстве сообщили, что Тургенева уволили из органов внутренних дел. Кроме того, отстранили от исполнения обязанностей ещё одного сотрудника полиции, в отношении него МВД начало служебную проверку. Если выяснится, что он допустил нарушения, по поводу которых проводится проверка, его также уволят, он понесёт наказание в установленном порядке.

О каких нарушениях идёт речь, в полиции не уточнили.

Тургенева и старшего инспектора по вопросам миграции задержали накануне, 3 апреля, сообщило издание «Вечерняя Москва». Отмечается, что их заподозрили в фиктивной постановке иностранцев на учёт.

Президент России Владимир Путин 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что нужно повысить раскрываемость преступлений. Он подчеркнул, что борьбу с коррупцией нужно вести последовательно, в том числе внутри системы МВД.

Также, обращаясь к сотрудникам МВД, президент отметил, что необходимо сделать всё, чтобы российские паспорта не получили диверсанты и пособники неонацистов.