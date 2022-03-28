Москва, , 15:16 — REGNUM Роскомнадзор вынес повторное предупреждение изданию «Новая газета» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Об этом сообщает 28 марта пресс-служба ведомства.

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Перед вынесением предупреждения Роскомнадзор зафиксировал факт распространения на сайте издания материала, в котором упоминается организация из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента. При этом надлежащей маркировки организации не было.

«28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю электронного периодического издания «Новая газета» письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации», — указано в сообщении.

Ранее, 22 марта, ведомство уже письменно предупреждало редакцию и учредителя издания о недопустимости упоминания НКО-иноагента без маркировки.

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