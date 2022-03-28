Казань, 28 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Обстоятельства травмирования подростка на железной дороге в Казани устанавливают следователи. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Железная дорога

Днем 21 марта на 21 километре, 5 пикет перегона «Ометьево-Вахитово» Горьковской железной дороги Советского района столицы Татарии был травмирован электропоездом сообщением «Сосновка — Казань» подросток 2004 года рождения.

Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, но травмирование предотвратить не удалось.

В рамках следствия будут назначены ряд экспертиз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 7 ноября 2021 года в Татарии около станции Свияжск был смертельно травмирован грузовым поездом мужчина.

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