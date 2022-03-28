Тула, , 15:02 — REGNUM Импортные электроприводы для нефтегазовой отрасли, энергетики и ЖКХ готова заменить тульская компания «Тулаэлектропривод». Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

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За последние 15 лет на предприятии было создано две линии по выпуску импортозамещающих приводов, которые в настоящее время запущены в серийное производство и по своим функциональным и техническим параметрам полностью замещают аналоги европейских производителей.

Также в 2015 году компания запустила серийный выпуск электроприводов для управления неполноповоротной арматурой, которые востребованы на предприятиях нефтегазовой отрасли. В данный момент предприятие является одним из главных поставщиков приводов для атомной энергетики, и его продукция используется как в отечественных проектах, так и в Индии, Турции и других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стеклопакеты до 12 метров в длину намерено производить челябинское предприятие «Модерн Гласс» на фоне ухода западных конкурентов с российского рынка из-за санкций.