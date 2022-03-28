Москва, , 14:59 — REGNUM Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача на перевод оплаты за газ из иностранной валюты в российские рубли стала полной неожиданностью для европейских партнеров из недружественных стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Яшкин.

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы понять, почему это произошло, необходимо отследить хронологию развития событий вокруг российского газа на несколько лет назад.

Начиная с 2016—2017 годов противодействие строительству «Северного потока — 2» обильно сопровождалось заявлениями официальных лиц Европы и США о том, что Россия стремится использовать свое доминирующее положение на европейском газовом рынке, для подчинения Европейского Союза.

И чем ближе был виден финал строительства, тем жестче была риторика. Основное опасение заключалось в физическом отключении газа. Такие заявления запустили маховик принятия государственных решений в странах Европы.

В любом государстве политическим решениям, в конечном счете, придают правовой статус, и они становятся основой для принятия решений на более низком уровне. Созданный механизм в свою очередь становился ограничителем принятия решения на политическом уровне. Круг замкнулся.

Почему европейскими политикам не рассматривался вариант перевода оплаты за газ в рубли? На мой взгляд, есть две основные фундаментальные причины: во-первых непоколебимая вера в процесс глобализации и, как следствие, невозможности отказа от доллара и евро как международного платежного средства.

Во-вторых, недооцененность российской экономики. Поскольку методология ранжирования стран по их вкладу в мировую экономику построена не на реальном продукте, а на его финансовой оценке, это позволяло кратно завышать нематериальные активы, и принижать реальный сектор экономики.

Формировался дисбаланс, но в отчеты государственных органов власти по прежнему продолжали поступать цифры, созданные «правильной» методологией.

Ситуация начала меняться в 2020—2021 годах, когда пандемия коронавируса обнажила реальное положение дел», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что европейские страны, вводя ограничения против России, даже не задумывались о последствиях антироссийских санкций.

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