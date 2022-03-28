Москва, 28 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача на перевод оплаты за газ из иностранной валюты в российские рубли стала полной неожиданностью для европейских партнеров из недружественных стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Яшкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

«Чтобы понять, почему это произошло, необходимо отследить хронологию развития событий вокруг российского газа на несколько лет назад.

Начиная с 2016—2017 годов противодействие строительству «Северного потока — 2» обильно сопровождалось заявлениями официальных лиц Европы и США о том, что Россия стремится использовать свое доминирующее положение на европейском газовом рынке, для подчинения Европейского Союза.

И чем ближе был виден финал строительства, тем жестче была риторика. Основное опасение заключалось в физическом отключении газа. Такие заявления запустили маховик принятия государственных решений в странах Европы.

В любом государстве политическим решениям, в конечном счете, придают правовой статус, и они становятся основой для принятия решений на более низком уровне. Созданный механизм в свою очередь становился ограничителем принятия решения на политическом уровне. Круг замкнулся.

Почему европейскими политикам не рассматривался вариант перевода оплаты за газ в рубли? На мой взгляд, есть две основные фундаментальные причины: во-первых непоколебимая вера в процесс глобализации и, как следствие, невозможности отказа от доллара и евро как международного платежного средства.

Во-вторых, недооцененность российской экономики. Поскольку методология ранжирования стран по их вкладу в мировую экономику построена не на реальном продукте, а на его финансовой оценке, это позволяло кратно завышать нематериальные активы, и принижать реальный сектор экономики.

Формировался дисбаланс, но в отчеты государственных органов власти по прежнему продолжали поступать цифры, созданные «правильной» методологией.

Ситуация начала меняться в 2020—2021 годах, когда пандемия коронавируса обнажила реальное положение дел», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что европейские страны, вводя ограничения против России, даже не задумывались о последствиях антироссийских санкций.

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