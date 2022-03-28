Самара, 28 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Концерт для российских военнослужащих участвующих в специальной операции на Украине провел ансамбль «Волжские казаки» из Самары. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото предоставлены пресс-службой проекта «Мечтай со мной» Ансамбль казачьей песни

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Сообщается, что бригада дома офицеров Самарского гарнизона проехала свыше 2,5 тысяч км и провела концерт для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Отмечается, что концерт прошел в пункте тылового обеспечения.

Сообщается, что помимо этого, было доставлено порядка десяти тонн гуманитарного груза, в том числе подарки и письма от членов семей военнослужащих, гражданских активистов и юнармейцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарскую область прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса.