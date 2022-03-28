* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:58 — REGNUM *"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В эксклюзивном интервью телеканалу Afghanistan International участница протестов в Афганистане Таманно Зарьяб Париани впервые рассказала, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в её дом посреди ночи 19 января и схватили её саму и трёх её сестер.

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Она сказала, что в ту ночь около 17 боевиков ворвались в её дом, среди них не было ни одной женщины. Защитница прав женщин находилась в плену у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до 13 февраля. Париани говорит, что после освобождения ей не разрешалось общаться со СМИ или заниматься какой-либо другой деятельностью.

Таманно рассказывает, что в ту ночь на её дом напала большая группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Их было так много, что я сбилась со счёта. Каждую минуту в наш дом входили новые лица. К нам пришло 15−17 человек, и среди них не было женщин. Все они были молодыми мужчинами», — рассказала активистка.

Таманно говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перекрыли все улицы. Операция была такой, «как будто пришли арестовывать профессионального убийцу, а не участницу протестов».

Она сказала, что если бы к ним домой пришла женщина-полицейский или женщина-прокурор, такой паники не было бы, но вторжение вооружённых людей напугало её сестёр. Они разбили оконное стекло.

«Одна из моих сестёр бросилась в окно, потому что мы слышали от людей ужасные вещи о заключённых в тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавила Томанно.

В этот момент Таманно записала видео и отправила Муслиму Ширзаду, независимому журналисту.

«После отправки видео я выбросила телефон в окно, и сама хотела выпрыгнуть. На меня упало пятно лазерного прицела. В тот момент я поняла, что улицы перекрыты. Мне до сих пор неприятно вспоминать ту ужасную ночь и даже говорить о ней», — говорит она.

Таммано Зарьяб Париани была одной из женщин, вышедших на улицы после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили полный контроль над Афганистаном, и протестовали против политики движения.

Протесты афганских женщин в Кабуле, Герате, Мазари-Шарифе и ряде других городов продолжались месяцами, став одним из самых больших препятствий на пути талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В течение первых шести месяцев правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эти женщины почти ежедневно выходили на улицы в знак протеста против убийств, произвольных задержаний и ограничений в отношении женщин. В своих протестах они призывали международное сообщество не признавать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответили на акции протеста женщин произвольными арестами и пытками. Также поступали сообщения об убийствах участниц протестов и изнасилованиях женщин в тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В интервью Afghanistan International Таманно сказала, что не может отвечать на вопросы о том, что происходило с ней в тюрьме.

«Вы знаете порядки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Я не единственная, кто был схвачен. За это время было схвачено много людей. В тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщинами происходит то же, что и с мужчинами», — сказала она.

Она подчеркнула, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не делают разницы между заключёнными мужчинами и женщинами.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спросили меня, к какой группе я принадлежу и от кого получаю приказы. Большинство из них сами являются чьим-то проектом и считают, что все, кто борется за свободу и равенство, должны принадлежать к одной группе. Но мы не связаны с какой-либо группой, это протест в защиту прав человека», — рассказывает активистка.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также спрашивали меня, почему я не уехала из Афганистана», — добавила женщина.

Таманно говорит: «Это наша земля. Почему мы должны покинуть нашу землю? После двадцати лет жизни, почему люди бежали? Если наша родина оккупирована, мы должны бороться, чтобы сохранить наши достижения».

Обращаясь к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она сказала: «Вы можете убить меня, вы можете убить десять таких, как я, но пытки и убийства не являются решением проблем Афганистана».

Активистка сказала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали, чтобы она не общалась со СМИ после освобождения из тюрьмы, но больше молчать она не может. Она сказала, что ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днём. Женщины лишены образования, работы и жизни.

Она сказала, что боится талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и любой другой человек, но «это уже не имеет значения: «Я перенесла страдания, я почти умерла, но страдания афганского народа ещё не закончились, и я не могу молчать».

Вместо того, чтобы прибегать к насилию, пыткам и террору, она призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к всестороннему диалогу для решения проблем Афганистана и уважения воли афганского народа.