Донецк, , 15:01 — REGNUM Посёлок Александровка в Донецкой Народной Республике второй раз за день подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает 28 марта представительство ДНР в СЦКК.

Флаг ДНР Цуканов М.В

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Отмечается, что в 14:00 по местному времени (совпадает с московским) в сторону Александровки со стороны населённого пункта Победа было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12:00 украинские силовики выпустили по Александровке пять снарядов калибра 122 мм.

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