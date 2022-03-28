Грозный, 28 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго, заявил 28 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований. Бойцы действуют решительно, жёстко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши, заключил он.