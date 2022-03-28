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Российский Красный Крест (РКК) в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ доставил почти 550 тонн и собрал более 81 миллиона рублей для переселенцев из Донбасса и Украины. Об этом рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции о ходе гуманитарной миссии РКК по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донбасса и поддержке в этом вопросе международных организаций. Пресс-конференция прошла 28 марта в МИА «Россия сегодня».

Российский Красный Крест РКК

«За этот месяц при нашей поддержке было доставлено 547,36 тонн гуманитарной помощи. Это одежда и обувь, нижнее белье и предметы первой необходимости, включая гигиенические наборы, питьевую воду и детские товары, мебель и технику, игрушки, канцелярию и многое другое. Мы постоянно осуществляем мониторинг потребностей вынужденных переселенцев, чтобы максимально удовлетворить все их нужды. Помощь оказывается по запросу, то есть в соответствии с теми потребностями людей, которые у них есть здесь и сейчас», — рассказал Павел Савчук.

По его словам переселенцам помогают почти 64 тысячи волонтеров из всех регионов страны, открыто 80 региональных оперативных штабов #МЫВМЕСТЕ, и 66 региональных отделений Российского Красного Креста вовлечены в помощь людям, эвакуированным в Россию.

«Получить все необходимое люди могут как в пунктах временного размещения, которые открыты в 35 субъектах Российской Федерации, так и в пунктах выдачи гуманитарной помощи Российского Красного Креста. На данный момент работает 101 такой пункт в 37 регионах России. Они открыты на базе региональных отделений Российского Красного Креста», — рассказал Павел Савчук.

Российский Красный Крест продолжает сбор пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Как сообщил Павел Савчук «за это время удалось собрать только внутри страны более 81 миллионов рублей. Это пожертвования от 202 юридических лица и 8 917 физических лиц».

Как рассказал председатель РКК, в рамках партнерского соглашения с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Российский Красный Крест уже осуществил первую закупку одежды, обуви и предметов гигиены для людей, эвакуированных из Мариуполя во Владимирскую область. Всего было приобретено 1 000 наборов женской, мужской и детской одежды и обуви. Ими будут обеспечены 1 200 человек.

«В скором времени мы начнем выдавать дополнительные сим-карты для вынужденных переселенцев с льготным тарифом. Это позволит им поддерживать связь с родственниками и близкими. У многих вынужденных переселенцев в регионах такие сим-карты есть, эта мера будет дополнять ту поддержку, которая уже оказывается. Например, данный тариф будет давать скидку в 30% от базового по региону тарифа. Всего у нас 13 000 сим-карт, первая партия в 1 800 штук уже отправлена в Воронежскую область. При необходимости мы будем готовы эти объемы увеличивать», — уточнил Павел Савчук.

Он также рассказал о поддержке со стороны общественных деятелей: «На прошлой неделе писатель и историк, поэт и телеведущий Игорь Волгин пожертвовал нам две своих премий «Поэт года» и «Писатель года». Эти средства мы направим на гуманитарную деятельность по помощи жителям Донбасса, которые эвакуировались в Россию», — рассказал Председатель Российского Красного Креста.

К оказанию помощи присоединились и российские организации и вузы. Так, например, в начале марта РКК совместно с НИУ ВШЭ открыли на территории вуза штаб по сбору гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса. Сейчас он работает в корпусе на Старой Басманной, 21/4 (прим. — с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу).

«К всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ присоединились МГЮА, РГГУ, МАИ, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Международный юридический институт и Московский финансово-промышленный университет «Синергия». Причем некоторые вузы не только помогают нам в этой работе, но и запускают собственные проекты и инициативы», — уточнил Павел Савчук.

Оказывается также психологическая поддержка, помощь в воссоединении семейных связей и консультирование по правовым и миграционным вопросам. Для этого по телефону 8 800 700 44 50 работает бесплатная горячая линия, на которую уже «поступило 3750 звонков, большинство из них — более двух тысяч — связаны с первой психологической помощью».

Психологическую помощь можно получить и в специальном чат-боте в Телеграм, Вайбер и ВКонтакте. Этот чат-бот запустил штаб #МЫВМЕСТЕ, и за все время на него поступило более 4 тысяч обращений.

Кроме того, Павел Савчук отметил, что активно ведется помощь по оказанию поддержки детям: «Мы стараемся оперативно реагировать на все нужды и запросы детей и делать все, чтобы их пребывание в России было максимально комфортным и безопасным. Так, например, при формировании гигиенических и продуктовых наборов мы учитываем, что потребности у детей различаются в зависимости от возраста».

Он добавил, что в Ростовской и Воронежской областях были закуплены 10 000 аптечных ваучеров номиналом в 500 рублей. Ими могут воспользоваться женщины с детьми до 3 лети пенсионеры старше 60 лет.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.