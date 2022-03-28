РКК доставил почти 550 тонн помощи и собрал более 81 млн для переселенцев
Москва, 28 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум.
Российский Красный Крест (РКК) в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ доставил почти 550 тонн и собрал более 81 миллиона рублей для переселенцев из Донбасса и Украины. Об этом рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции о ходе гуманитарной миссии РКК по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донбасса и поддержке в этом вопросе международных организаций. Пресс-конференция прошла 28 марта в МИА «Россия сегодня».
По его словам переселенцам помогают почти 64 тысячи волонтеров из всех регионов страны, открыто 80 региональных оперативных штабов #МЫВМЕСТЕ, и 66 региональных отделений Российского Красного Креста вовлечены в помощь людям, эвакуированным в Россию.
Российский Красный Крест продолжает сбор пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Как сообщил Павел Савчук «за это время удалось собрать только внутри страны более 81 миллионов рублей. Это пожертвования от 202 юридических лица и 8 917 физических лиц».
Как рассказал председатель РКК, в рамках партнерского соглашения с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Российский Красный Крест уже осуществил первую закупку одежды, обуви и предметов гигиены для людей, эвакуированных из Мариуполя во Владимирскую область. Всего было приобретено 1 000 наборов женской, мужской и детской одежды и обуви. Ими будут обеспечены 1 200 человек.
Он также рассказал о поддержке со стороны общественных деятелей: «На прошлой неделе писатель и историк, поэт и телеведущий Игорь Волгин пожертвовал нам две своих премий «Поэт года» и «Писатель года». Эти средства мы направим на гуманитарную деятельность по помощи жителям Донбасса, которые эвакуировались в Россию», — рассказал Председатель Российского Красного Креста.
К оказанию помощи присоединились и российские организации и вузы. Так, например, в начале марта РКК совместно с НИУ ВШЭ открыли на территории вуза штаб по сбору гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса. Сейчас он работает в корпусе на Старой Басманной, 21/4 (прим. — с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу).
Оказывается также психологическая поддержка, помощь в воссоединении семейных связей и консультирование по правовым и миграционным вопросам. Для этого по телефону 8 800 700 44 50 работает бесплатная горячая линия, на которую уже «поступило 3750 звонков, большинство из них — более двух тысяч — связаны с первой психологической помощью».
Психологическую помощь можно получить и в специальном чат-боте в Телеграм, Вайбер и ВКонтакте. Этот чат-бот запустил штаб #МЫВМЕСТЕ, и за все время на него поступило более 4 тысяч обращений.
Кроме того, Павел Савчук отметил, что активно ведется помощь по оказанию поддержки детям: «Мы стараемся оперативно реагировать на все нужды и запросы детей и делать все, чтобы их пребывание в России было максимально комфортным и безопасным. Так, например, при формировании гигиенических и продуктовых наборов мы учитываем, что потребности у детей различаются в зависимости от возраста».
Он добавил, что в Ростовской и Воронежской областях были закуплены 10 000 аптечных ваучеров номиналом в 500 рублей. Ими могут воспользоваться женщины с детьми до 3 лети пенсионеры старше 60 лет.
C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.