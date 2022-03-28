Москва, , 14:55 — REGNUM К участию в чемпионате и Кубке России по фехтованию будут допущены иностранные спортсмены. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

Фехтование Marie-Lan Nguyen

Отмечается, что для иностранных делегаций не будет ограничений по допуску на соревнования. Потребуется только направить организаторам электронную заявку.

При этом иностранным спортсменам для регистрации необходимо предоставить загранпаспорт и полис страхования в день соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта ФФР объявила, что российские спортсмены не будут участвовать в ближайших международных соревнованиях. После этого Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.

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