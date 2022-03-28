Иностранные спортсмены будут допущены к российским турнирам по фехтованию
Москва, 28 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. К участию в чемпионате и Кубке России по фехтованию будут допущены иностранные спортсмены. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).
Отмечается, что для иностранных делегаций не будет ограничений по допуску на соревнования. Потребуется только направить организаторам электронную заявку.
При этом иностранным спортсменам для регистрации необходимо предоставить загранпаспорт и полис страхования в день соревнований.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта ФФР объявила, что российские спортсмены не будут участвовать в ближайших международных соревнованиях. После этого Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.