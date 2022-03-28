Челябинск, 28 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Стеклопакеты до 12 метров в длину намерено производить челябинское предприятие «Модерн Гласс» на фоне ухода западных конкурентов с российского рынка из-за санкций. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие собирается расширить производство для создания больших стеклопакетов, для чего им от Фонда Развития промышленности было получено 1 млрд 600 млн рублей. Это позволит заместить 90% импортных крупноформатных стеклопакетов и создаст более 50 высокопроизводительных рабочих мест.

При этом челябинские стеклопакеты установлены на небоскрёбах в Уфе, Екатеринбурге и в Москва-Сити, а также за рубежом — в США, Великобритании, Белоруссии и Катаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие «ЭкоПрост» из Свердловской области намерено увеличить производство экосумок на фоне антироссийских санкций.