Тирана, , 14:58 — REGNUM Глава парламентской фракции правящей Социалистической партии в Албании Таулянт Бала 28 марта сообщил о начале партийных консультаций по предстоящим президентским выборам. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Илир Мета President.al

Так, в Социалистической партии заявили о готовности к переговорам о выдвижении общего кандидата с другими партиями, чтобы обеспечить инклюзивность избирательного процесса.

Пятилетний мандат нынешнего президента Албании Илира Меты истекает в конце июля 2022 года. За это время социалистическая партия неоднократно пыталась добиться отставки президента, однако Конституционный суд не поддержал эти требования.

Президентом Албании может стать урожденный гражданин Албании, который провел не менее 10 последних лет в Албании и достиг 40-летнего возраста. Президента избирает парламент. В первых трех раундах президент избирается при получении поддержки 3/5 депутатов, в четвертом и пятом — не менее половины.

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