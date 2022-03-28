Тбилиси, 28 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Правительству Грузии нужно временно отменить акцизные сборы на топливо для автомобилей, чтобы снизить цены на него для населения. Об этом 28 марта заявил журналистам лидер оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Он прокомментировал протестные акции, которые прошли накануне в Тбилиси и ряде других городов. Протестующие требовали отменить акцизы на топливо и снизить НДС на него с 18% до 10%.

«Вы знаете, какой акцизный налог? Который вы и ваше правительство удвоили в 2016 году. Во время визита министра финансов в парламент мы неоднократно говорили о том, что акциз нужно немедленно отменить», — сказал Вашадзе, обращаясь к премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили.

Лидер партии заявил о своей солидарности с протестующими и призвал власти «выполнить волю народа». По мнению политика, это станет простым выходом из сложной ситуации.

Стоит отметить, что стоимость топлива для автомобилей в Грузии за последний месяц выросла почти на 20%. В Тбилиси цена на бензин марки «Премиум» увеличилась до 4 лари (около 130 руб) за литр.