Ярославль, 28 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Жители Ярославля за две прошедших недели собрали свыше 21 тонны гуманитарной помощи. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

«Не устану говорить спасибо всем неравнодушным ярославцам за то, что вы делаете. Ваша посильная помощь — большой вклад в наше общее дело. Выражаю благодарность и нашим предприятиям, которые также не остались в стороне и выделили крупные партии продуктов питания и товаров первой необходимости», — сказал чиновник.

Пункты сбора помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик открыты во всех районах Ярославля.