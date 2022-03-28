Курган, 28 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Курганской области зарегистрирован первый в 2022 году случай бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Pitomcy.net Бешенство

Случай бешенства у коровы выявлен в январе 2022 года в деревне Белое Озеро Сафакулевского района. Населённый пункт, где выявлено больное животное, объявлен неблагополучным. По распоряжению правительства региона в деревне был установлен карантин. Были проведены обязательные противоэпизоотические мероприятия. На сегодня карантин по бешенству в населённом пункте снят.

Отмечается, что в 2021 году в Курганской области было зарегистрировано семь случаев бешенства животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском селе Нижня Тавда 25 марта 2022 года введён карантин по бешенству животных.