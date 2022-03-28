Москва, 28 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Отмена ответственности за параллельный импорт продукции — это решение, которое напрашивается в сложившейся ситуации. И оно должно быть как можно быстрее принято, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Если называть вещи своими именами, то будут на какое-то время разрешены так называемые «серые схемы» поставки, которые и сегодня полностью не изжиты, но не приветствуются.

Сейчас у правительства России развязаны руки, с одной стороны, и нет другого выхода, с другой. При этом параллельные поставки, возможно, начнутся не скоро.

Поставлять товары напрямую многие зарубежные компании сейчас боятся, и не все решатся переступить через страх получения санкций позднее. И для них, владельцев брендов, это выход.

Через посредников они смогут продолжить поставки, риски за которые возьмут на себя эти самые посредники. А российские потребители получат товар из третьих рук, скорее через азиатские страны, но, увы, дороже.

Полки заполнятся товаром, но уровень их доступности для населения снизится. И спрос надо будет стимулировать выборочно, в сторону отечественного товара.

Одновременно «серые поставки» будут своего рода ответом на санкции. Ведь в Россию пойдут не только оригинальные товары, но и подделки.

Особенно там, где владельцы брендов займут однозначную позицию отказа. И понесут экономические и репутационные потери от недружественных шагов.

Представляется, что разрешение должно быть распространено на все товары, оборудование и комплектацию для их производства, недостающие ресурсы.

Это позволит не только наполнить полки в магазинах, но и сохранить конкуренцию. А значит, и сдерживать рост розничных цен и инфляцию. Ну, а список товаров, по которым сохранится запрет на «серые схемы», вероятно, будет определён чуть позже.

Во-первых, для оставшихся на дружественных позициях стран и компаний, во — вторых, для протекции отечественным производителям. И здесь нужен механизм контроля и прозрачности решений», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя — будет отменен в России, писали СМИ со ссылкой на российский Минпромторг.

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