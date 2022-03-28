Сыктывкар, 28 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Ученые из Коми доказали эффективность использования наночастиц в лечении онкозаболеваний, сообщает Комиинформ.

(сс) luvqs Ученый

По словам завотделом органического синтеза, химии, технологии растительного вещества Института Кольского центра РАН Александра Кучина, речь идет о новых наночастицах подавляющих рост опухоли.

«У нас есть новые частицы, за которыми гоняются фармфирмы. Это новые вещества с новыми свойствами. Слава богу, пока это у нас не забрали, потому что наша защита интеллектуальной собственности действует только на территории РФ», — цитирует Кучина издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о разработке диагностического биосенсера с помощью наночастиц заявлял калининградский вуз.