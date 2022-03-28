Копейск, Челябинская область, 28 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области женщина 1997 года рождения обиделась на свою родственницу и оформила н неё четыре займа на общую сумму более 70 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пострадавшей оказалась женщина 1973 года рождения. О наличии на себе кредитов она узнала после того, как пыталась взять кредит, но везде получила отказ. Выяснилось, что по копии её паспорта в разных организациях ранее были взяты займы.

Родственница потерпевшей призналась в совершении преступления. По её словам, она оформила онлайн-кредиты, а деньги потратила. Теперь ей грозит до двух лет заключения за мошенничество.