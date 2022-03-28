Пермь, 28 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В центре Перми планируют создать культурный кластер. Для этого потребуется изъятие 18 земельных участков. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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Общая площадь земельных участков, которые в рамках проекта планируется зарезервировать и изъять для государственных и муниципальных нужд, составляет 20,5 тыс. кв. метров. Из 18 участков три находятся в собственности Корпорации развития Пермского края. Площадь самых крупных участков — 7,7 и 2 тыс. кв. метров.

Частично под изъятие может попасть земля под зданием электрической подстанции. Также в планах изъятие земли под малоэтажными и частными домами.

В состав культурно-рекреационного пространства войдут новая сцена пермского оперного театра, здание художественной галереи, общественное здание и завод Шпагина как музейно-культурный комплекс.