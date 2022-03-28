Симферополь, 28 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Официальный канал главы республики Крым Сергея Аксёнова на Rutube начал работу, об этом сам глава региона сообщил 28 марта в телеграм-канале.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Начал работу мой официальный канал на Rutube. Продолжаем переводить деятельность в информационном поле на отечественные интернет-платформы», — написал Аксёнов.

Глава Крыма сообщил, что на канале уже разместили видеоматериалы за 2022 год.

«Мы в Крыму прорвали все блокады, прорвем и информационную», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Аксёнов сообщил о блокировке своего канала на YouTube, отметив, что ему «плевать» на действия платформы.