Москва, 28 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Последние годы в России ощущался серьёзный дефицит ИТ-специалистов. И при этом дефиците из страны ежегодно по разным оценкам уезжали 15−20 тысяч. айтишников, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

«Отъезд в нынешних условиях произошёл в том числе по причине ухода или перевода части бизнеса из России. И в краткосрочной перспективе специалисты уехали вслед за бизнесом.

Но, конечно, останутся там не все. И прогнозируемый процент возврата (50%) вполне возможен. У каждого из них своя мотивация.

Многое будет зависеть и от политики компаний, и от политики государства в отношении ИТ-специалистов. И дело не только в материальной составляющей.

Для этой категории важна интересная работа, возможности профессионального роста, ресурсная база. Принимать решение о своей локации и месте работы ИТ-специалисты будут, исходя и из этих факторов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, IT-отрасль ждёт возвращения в Россию до 10 тыс. специалистов. За последний месяц страну покинули до 20 тыс. таких работников, заявили в объединении разработчиков «Руссофт».

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