Екатеринбург, 28 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Предприятие «ЭкоПрост» из Свердловской области намерено увеличить производство экосумок на фоне антироссийских санкций. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сумки

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В условиях рост спроса экологические многоразовые сумки из спандбонда — материала, который в естественных условиях разлагается от года до пяти лет и легко поддается переработке для минимизации наносимого окружающей среде вреда, предприятие намерено увеличить свои производственные мощности наполовину для выпуска полутора миллиона эко-сумок ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый воздушный нагнетатель «AERO IM» 160/1.6, который по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги, выпускает из российского сырья и отечественных материалов хабаровский завод «Дальэнергомаш».