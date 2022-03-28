Москва, , 14:42 — REGNUM Российские северные моря начали более эффективно производить депонирование углерода, что способствует развитию экосистемы. В том числе это создаёт новые перспективы развития ферм для моллюсков. Об этом 28 марта заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Сергеев Kremlin.ru

«Мы же должны депонировать (углерод) в твердую фазу, из газообразной в твердую фазу. Оказывается… что морская поверхность не меньше депонирует углерода, чем, скажем, наши (сельскохозяйственные) угодья», — заявил Сергеев.

«Вопрос о том, где углерод оказывается в конце концов в твёрдой фазе — вопрос до сих пор открытый», — указал он.

По его словам, в дальневосточных морях ведутся такие исследования.

«В створках моллюсков накапливается углерод, и эта пищевая цепочка приводит к тому, что выращиваются моллюски, белок которых идет на питание, а створки — это то, что как раз улавливает углерод. И сейчас в некоторых странах мира начинается создание таких ферм, в которых выращиваются моллюски с большим объёмом, с большой массой створок. И это есть как раз одно из предложений, каким образом входить в климатические проекты через море», — указал он.

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