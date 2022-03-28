Скопье, 28 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Власти Северной Македонии объявили пять российских дипломатов персонами нон грата, сообщается на сайте kurir.mk.

Северная Македония

«Посол России в Северной Македонии СергейБаздникин был вызван в понедельник в Министерство иностранных дел для вручения дипломатической ноты, в которой пять сотрудников российского посольства указаны как персоны нон грата», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские власти постановили выслать из страны 45 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.