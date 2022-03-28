Самара, 28 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Завод по производству узлов и агрегатов для сельскохозяйственной техники могут создать в Самарской области. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного штаба по устойчивому развитию экономики региона.

По словам министра сельского хозяйства области Николая Абашина, ситуация с сельскохозяйственной техникой в регионе стабильная, при этом могут возникнуть трудности с наличием запасных частей для импортной техники.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил наладить в регионе производство расходников, которые наиболее подвержены износу и частой замене.

«Давайте поизучаем ситуацию. Подумаем вместе с нашими производителями сельхозтехники насчёт того, чтобы в перспективе такое производство организовать. Готов рассмотреть выделение гранта, мер поддержки на выработку технологических решений. Коллеги, давайте возьмемся. Потому что, ситуация с поставками расходников может не разрешиться. У нас высокотехнологичные предприятия сельхозтехники, некоторые из них оборудованием оснащены так, что самые инновационные компании могут позавидовать», — заявил глава области.

Сообщается, что Азаров поручил министру сельского хозяйства через три недели доложить, какие агрегаты и узлы чаще всего ломаются и по каким позициям особенно важно импортозамещение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работу по импортозамещению сырья ведут специалисты завода медицинских изделий в Самарской области.