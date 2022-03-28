Джакарта, , 14:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отправится в Китай для проведения двусторонней встречи с министром иностранных дел страны, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

Глава МИД Индонезии вылетит в Китай из Катара вечером 28 марта.

В рамках серии мероприятий в Китае Ретно Марсуди примет участие во встрече, на которой будут обсуждаться проблемы Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай проведет встречу министров иностранных дел по Афганистану 30−31 марта, чтобы способствовать миру в стране.

Подробнее в материале: Главу МИД Индонезии пригласили в Китай на встречу по Афганистану