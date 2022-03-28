Донецк, , 14:39 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В 14:20 с украинских позиций в населённом пункте Ленинское по Горловке выпущено шесть мин калибром 120 мм. Ранее Горловку обстреляли из Дылеевки.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские вооружённые формирования обстреляли несколько населённых пунктов в ДНР.