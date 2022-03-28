Курск, 28 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Курской области действуют различные меры поддержки инвесторов, включая предоставление льгот и пониженных ставок по налогам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

Для компаний, реализующих региональные инвестиционные проекты, включенные по итогам рассмотрения пакета документов администрацией области в специальный реестр, действует пониженная ставка налога на прибыль организаций в размере 10% на пять налоговых периодов.

В случае, если объем инвестиций в основной капитал по региональному инвестиционному проекту превышает 2 млрд рублей, инвесторы могут претендовать ещё и на получение льготы по налогу на имущество организаций.

Раньше им приходилось собирать новый пакет документов и повторно обращаться с одним и тем же проектом в областную администрацию. Однако для минимизации бюрократических процедур эту категорию налогоплательщиков включили в региональный закон о налоге на имущество организаций. Соответствующие изменения в документ одобрили депутаты на последнем заседании областной думы.