Москва, 28 марта 2022, 14:38 — REGNUM В преддверии Международного дня детской книги активисты «Молодой Гвардии Единой России» запускают сбор книг для детей, находящихся в пунктах временного размещения граждан из ЛНР и ДНР. Пункты сбора открыты на базе региональных штабов МГЕР. Об этом заявил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Он также добавил, что среди книг будет классическая детская литература, «Тайная школа юных героев» и «Дневник ветерана. Непридуманная история войны».
Напомним, ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге.