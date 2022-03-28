Москва, 28 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В преддверии Международного дня детской книги активисты «Молодой Гвардии Единой России» запускают сбор книг для детей, находящихся в пунктах временного размещения граждан из ЛНР и ДНР. Пункты сбора открыты на базе региональных штабов МГЕР. Об этом заявил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Екатерина Калаева, ИА REGNUM Детские книги

«В пунктах временного размещения находится множество детей, каждому из которых необходим досуг. Наши активисты стараются уделять ребятам из ПВР много внимания. Чтение — важная составляющая развития, поэтому мы объявили сбор книг для детей из Донбасса. Активисты будут собирать литературу как для самых маленьких, так и для ребят постарше. В субботу передадим книги в пункты временного размещения», — рассказал Антон Демидов.

Он также добавил, что среди книг будет классическая детская литература, «Тайная школа юных героев» и «Дневник ветерана. Непридуманная история войны».

Напомним, ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге.