Москва, 28 марта 2022, 14:37 — REGNUM Член совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) призывал спортсменов в Норвегии отказываться от соревнований с российскими атлетами. Об этом 28 марта заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«В Норвегии всю бучу против нас поднял член совета FIS. Он призывал спортсменов отказываться соревноваться с русскими», — приводит слова Вяльбе Sport24.
Она привела пример: норвежская лыжница после финиша искренне обнимались с Натальей Непряевой, а вечером того же дня в интервью сказала о нежелании видеть русских на соревнованиях.
«Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — сказала Вяльбе.
Напомним, 1 марта FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований до завершения текущего сезона из-за специальной военной операции по освобождению Украины от фашистов.
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