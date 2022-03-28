Москва, 28 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Член совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) призывал спортсменов в Норвегии отказываться от соревнований с российскими атлетами. Об этом 28 марта заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) ЕленаВяльбе.

Saratov.gov.ru Елена Вяльбе (слева)

«В Норвегии всю бучу против нас поднял член совета FIS. Он призывал спортсменов отказываться соревноваться с русскими», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Она привела пример: норвежская лыжница после финиша искренне обнимались с Натальей Непряевой, а вечером того же дня в интервью сказала о нежелании видеть русских на соревнованиях.

«Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — сказала Вяльбе.

Напомним, 1 марта FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований до завершения текущего сезона из-за специальной военной операции по освобождению Украины от фашистов.