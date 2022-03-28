Фарах, Афганистан, 28 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Фарах сообщили об убийстве местного ювелира. Свидетели сообщили газете «8 Собх», что мужчину звали Муслим.

niekverlaan Убийство

По данным собеседников, он был убит прошлой ночью неизвестными лицами в районе Калайи-Бехбуд к северу от города Фарах, когда возвращался домой.

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По словам свидетелей, во время инцидента пострадал брат ювелира Садек.

Мотив убийства пока не ясен. Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали ситуацию.