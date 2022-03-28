Хабаровск, , 14:36 — REGNUM Новый воздушный нагнетатель «AERO IM» 160/1.6, который по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги, выпускает из российского сырья и отечественных материалов хабаровский завод «Дальэнергомаш». Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Воздушные нагнетатели применяются на очистных сооружениях в крупных городах, и, помимо них, предприятие выпускает технологические турбины, широко применяемые при производстве химических удобрений, и компрессоры, которые используются в различных производственных процессах, включая самолетостроение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проекты по импортозамещению производства будут ускорены на автомобильном заводе «Урал» для обеспечения технологической безопасности нашей страны.