Степанакерт, , 14:36 — REGNUM Подразделения вооружённых сил (ВС) Азербайджана покинули ранее занятое в Нагорном Карабахе село Фурух, но ещё не отошли на прежние позиции. Об этом говорится в заявлении Инфорцентра Арцаха, обнародованном 28 марта.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря героическим усилиям вооруженных сил Арцаха армянской стороне удалось предотвратить продвижение подразделений азербайджанских ВС и удержать контроль над основной частью горы Караглух», — говорится в сообщении.

По данным Инфоцентра, часть горы Караглух продолжают удерживать азербайджанские подразделения. Сообщается, что российские миротворцы продолжают добиваться возвращения азербайджанской стороны на исходные позиции.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ заявили, что Азербайджан отвёл войска, но в тот же день в Баку сообщили, что азербайджанские военнослужащие остаются на своих позициях в Фурухе. 28 марта в МИД Армении также заявили, что азербайджанские войска не вернулись на прежние позиции.

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